Для омичей с сентября установят новый платеж по квитанции за канализацию

Теперь жителям предстоит оплачивать не только электричество и воду, но и ОДН за канализацию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В предстоящем сентябре 2022 года коммунальные платежи для омичей станут немного больше. Теперь жителям предстоит оплачивать не только электричество, холодную и горячую воду, но и ОДН за канализацию. Такое решение приняло областное правительство.

Рассчитывать ОДН на сточные воды будут несколькими способами

Ежемесячная сумма за минусом поквартирного потребления будет начисляться в домах, на которых установлены счётчики, автоматически передающие данные на холодную и горячую воду.

Жильцы домов, на которых установлены общедомовые счётчики, будут платить по ним ежемесячно. Жильцы домов где нет счётчика, истёк срок его поверки или он сломался, будут платить по установленному тарифу. При этом раз в три месяца им будут корректировать сумму.

Когда ОДН по канализации будет отрицательным, то в текущем месяце начислений не будет. Корректировка будет сделана в следующем. Получается, сколько дом потребит воды, значит столько её было отведено.

Окончательная дополнительная сумма к оплате будет зависеть от некоторых показателей. Главный из них — количество потребляемой воды.

Отметим, что в случаях хитрых соседей, которые ставят приборы снижающие сумму или по факту живут не одни, покрывать разницу придётся другим жильцам.