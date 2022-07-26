Самыми щедрыми женихами стали питерцы, а вот омичи получили статус главных скупердяев

Омичи предпочитают дарить своим избранницам серебряные кольца с фианитами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И так, девочки, если вы все же собрались замуж, то подходить к этому нужно с умом. Ювелиры составили рейтинг городов с самыми щедрыми и скупыми женихами.

Почетное первое место среди будущих глав семей заняли мужнины и Питера. Они больше всего средств тратят на помолвочные кольца. В среднем где-то 9952 рубля. Чаще всего это золотое кольцо с бриллиантом, сапфиром или изумрудом.

Не менее щедрые жители Саратова и Краснодара. Именно они закрывают тройку лидеров. Теперь можно предполагать, кто не будет скупиться на подарки семье.

Аналитики подсчитали, что самые экономные мужчины живут в Омске и Великом Новгороде. Они тратят на украшение в среднем менее четырех тысяч рублей и отдают предпочтение серебру с фианитом или комбинированному золоту с рубином или сапфиром.