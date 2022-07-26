В Омске больше других специалистов на рынке труда востребованы продавцы

Средняя зарплата омского продавца - 29 тысяч рублей. При этом сами продавцы хотят получать хотя бы 25 тысяч. Налицо перекосы в статистике: на самом деле, продавцы в Омске не получают больше 20 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

На протяжении всего последнего десятилетия профессия продавца остается одной из самых востребованных в России и почти ежегодно входит в топ по количеству вакансий, уступая лишь профессии менеджера по продажам. На вакансии продавцов сегодня приходится 70% от всех предложений о работе в отрасли розничной торговли, сообщает HeadHunter.ru.

- За последний год в Омской области количество предложений о работе для продавцов выросло в 21 раз. За первое полугодие 2022 года, в Омской области открыто 2,7 тысяч вакансий, - сообщают аналитики сайта.

При этом в регионе зарплаты для данных специалистов в 2022 году составили в среднем 29,2 тысячи рублей, тогда как в 2012 году это было 16,2 тысячи рублей.

Активность соискателей также превысила показатели всего прошлого года (9 тысяч резюме было открыто в 2022 году, а за весь 2021 год – 7,3 тысячи резюме). Кроме того, Омская область вошла в топ-20 регионов России с наибольшим количеством соискателей, рассматривающих работу продавцом-консультантом или продавцом-кассиром (19 место).

Конкуренция соискателей за вакансии продавцов в регионе невысока: в среднем, на одно предложение о работе приходится всего 3,3 активных резюме, что характерно для «рынка соискателя», когда работодатели испытывают ощутимый дефицит кадров.