В омских кофейнях и барах стартовал проект «Омск – это мы»

В Омске дан широкий старт акции «Омск - это мы». Местные заведения общепита стали наносить логотип при помощи спецпечати. Организаторы отмечают, что последними к акции присоединились «Лаваш» и «Пряно-Румяно».

Каждая мелочь в радость!

- Мы с радостью поддерживаем любые инициативы, которые объединяют жителей Омска и помогают позитивному восприятию родного города. Например, у нас в меню есть шаверма с названием «Омичка». Казалось бы, такая мелочь, но в любом случае, это напоминание о нашей малой родине, которой мы искренне гордимся, - отметила руководитель отдела маркетинга сети «Лаваш» Анастасия Никитенко.

Посетительница «Лаваш» Олеся Алексеева позитивно оценила печати, появившиеся на стаканчиках: «Нравится, что используют уже привычный отличительный символ Омска. Ощущаешь причастность к чему-то уже такому родному».

Посетители особенно интересуются

- Логотип «Омск – это мы» уже полюбился омичам и знаком уже и гостям нашего города. Мы видим позитивный отклик среди наших клиентов, такие изменения не остаются в стороне. Клиенты интересуются и спрашивают, где можно взять этот логотип для брендирования, - рассказал основатель сети «Пряно-Румяно» Вячеслав Лыков.

Лого сближает горожан

- Проект «Омск – это мы» становится популярным. Дети с рождения знакомятся с ним – так в роддома Омска уже начали поступать бирочки для новорожденных и мамочек, а на Омской крепости установили в рамках проекта фотобудку. Теперь мы познакомились с новым направлением – печатями на кофейных стаканчиках. Этот логотип сближает омичей. А главное сближает бизнес и другие сферы деятельности. Омичи чувствуют единство, - уверен президент омского областного Союза предпринимателей, депутат омского Горсовета Алексей Провозин.

Отметим, что в рамках проекта по городу появляются граффити – одно из них нанесли на фасаде бюджетного учреждения «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной», здесь появилось изображение известного омского врача Валентины Бисяриной.

На Омской крепости в рамках проекта установили фотобудку. Каждый желающий может сделать памятное фото во время прогулки и стать частью проекта. В фотобудке можно распечатать бесплатно сразу две фотографии размером 10*15 см., на каждой располагается узнаваемый логотип «Омск – это мы». Фотобудка будет работать весь летний период. Фотозона расположена рядом со зданием по адресу Партизанская 5а лит Д. Режим работы по будням 16.00 до 20.00, по выходным с 11.00 до 21.00. Планируется, что удачные фотоработы будут показаны на видеоэкранах Омска.

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