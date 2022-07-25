«IT- это не только программисты»: участница РИТМа рассказала о тонкостях топовой профессии

21-летняя Алёна Гоман имеет большой опыт участия в форумах. Фото: Екатерина Морозова

В этом году молодежный форум «РИТМ» стал международным. Участниками популярного недельного open-air в этом году стали гости из Казахстана и Кыргызстана. Прямо на базе отдыха в Саргатском районе с 18 по 24 июля молодые люди делились опытом и разрабатывали проекты.

Множество площадок от креатива, до социалки. Но в этом году было принято решение собрать представителей IT-отрасли. С одной из участниц этого направления Алёной Гоман пообщался корреспондент «КП-Омск». Алёне 21 год, она является студенткой Новосибирского университета экономики и управления.

Алёна, как ты узнала про форум?

- Я участвовала в форуме от Россмолодежи «Евразия Gobal», заинтересовалась. Появилась возможность поехать на «РИТМ». Здесь еще в первый раз открылось направление IT, поэтому решила поехать. Ведь я учусь параллельно на IT специальности и такое участие будет мне полезно.

Почему именно IT-сфера?

- Еще со школы я любила информатику и обществознание. И когда пришло время выбирать направление, я поступила на факультет прикладной информатики – это смесь, когда тебе нужно общаться с заказчиками и параллельно объяснять, писать задание для программистов, ведь я понимаю как общество, так и информатику.

Здесь у некоторых участников есть социальный проект, который потом они подают на грант. Расскажи про свой, если такой имеется.

- У меня есть, но я не подавала на грант. Он еще находится в разработке. Я выступаю и продолжаю заниматься научной деятельностью и студенческим менторством. Мой проект - это платформа, объединяющая студентов и менторов. Например, у человека, который занимается информатикой, есть потребность в изучении филологии. На моем сервере он может найти более опытного специалиста для изучения.

Почему выбрала такую тему?

- На самом деле, это случайное стечение обстоятельств. Еще у меня был аккаунт, где я рассказывала студентам, как ездить на форумы, получать гранты, повышенную стипендию. Об этом мало кто знает, ведь это не оповещают, в интернете этого нет. Много моих друзей хотели так же, как я, посещать форумы, получать большую стипендию. И я рассказывала истории, как это осуществить. Я соединила идею своего знакомого со своей и получила менторство.

Как думаешь, как скоро проект увидит свет?

- На самом деле, это можно расширить на долгие-долгие годы. Я планирую уложиться в срок 5 лет. В принципе, это жизнеспособно для платформы. К тому же я еще занимаюсь цифровой грамотностью в образовании. То есть, насколько необходимо среди студентов, среди преподавателей обучение работать в интернете, это тоже сейчас востребовано. Я думаю, если это совместить, то возможно, процесс пойдет быстрее. Но пока всё еще в разработке.

Кем ты видишь себя после окончания учебы?

- Я хочу поступить в магистратуру, через год заканчиваю бакалавриат. Планирую поступить в Москву или Санкт-Петербург. Возможно, свяжу жизнь с научной деятельностью, попробую стать исследователем. И конечно, работать по специальности. Хочу быть бизнес-аналитиком, работать в IT-системе. Заниматься не просто кодом как программист, а именно общаться с людьми, собирать с них требования, предлагать, что можно создать, а потом пересказать программисту, все доступно ему объяснить.

Тебе больше нравится заниматься программированием, веб-дизайном или чем-то иным в сфере IT?

- Вообще, все вышеперечисленное входит в эту сферу. IT - как большая область, а это ее подвиды. Все думают, что IT- это только программисты, но нет. Сюда входят люди, которые общаются с заказчиками, разработчики, дизайнеры и многие другие.

Мне ближе моделирование и анализ. Я должна слова заказчика перевести в структурированный текст, который потом нужно передать программистам. Потому что они понимают только шаблон, уже готовый документ. Я выступаю, как руководитель, даю им задания.

Что тебе дал форум «РИТМ»?

- В первую очередь – это работа в команде. Наш предыдущий лидер ушел, и я заняла его пост. Я сейчас руковожу всей командой, раздаю задания, кто за что ответственен. Лично я несу ответственность за аналитическую часть в команде, моя роль - это написать словами, что будет делать система, а ребята уже разрабатывают и пишут код.

Еще я тут отдыхаю душой, тут нет интернета. Взяла паузу от работы, от исследований. Мне кажется, я стала более организованной, живу по распорядку, это мотивирует вставать на зарядку, ложиться не поздно спать, чувствую себя как в пионерском лагере.

Материал подготовила Екатерина Морозова.