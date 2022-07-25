В Омске, при участии ОНПЗ, состоялся шахматный турнир, собравший 50 игроков

Благодаря Омскому НПЗ у шахматистов появились современные мобильные столы для игры. Теперь турниры можно будет проводить городских парка и других общественных пространствах Омска, ведь целью турнира «Шахматные фигуры» является создание доступных для всех омичей площадок, где играть в шахматы смогут все желающие.

Турнир «Шахматные фигуры» ежегодно проводится преподавателями ОмГТУ. Соревнования прошли во внутреннем дворе одного из корпусов университета, а в дальнейшем планируется проведение турнира шахматистов в городских парках и скверах.

«Шахматы являются игрой, доступной для всего населения, не зависимо от возраста и уровня физической подготовки. Игра позволяет в юном возрасте развивать логическое мышление, в более зрелом возрасте поддерживать процессы мышления и улучшать память. Благодаря Омскому НПЗ происходит популяризация интеллектуальных видов спорта. Теперь еще больше омичей смогут участвовать в массовых соревнованиях по шахматам, а действующие спортсмены — повышать мастерство», — отметил и. о. ректора ОмГТУ Дмитрий Маевский.

ОНПЗ ежегодно проводит модернизацию спортивных залов и площадок в общеобразовательных и спортивных школах. С 2013 года предприятие строит площадки для воркаута в разных районах города, а в центре Омска, на улице Бударина, Омский НПЗ продолжает строительство первого в регионе скейт-парка.

«Омский НПЗ поддерживает реализацию множество социальных инициатив в различных сферах, определяющих качество жизни жителей всего региона. Поддержка спортивных проектов, независимо от их масштаба, является давней традицией предприятия. Создание качественной инфраструктуры для гармоничного развития подрастающего поколения и организация досуга для омичей всех возрастов всегда были приоритетной задачей ОНПЗ», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Проект «Шахматные фигуры стал одним из 17 победителей грантового конкурса ОНПЗ. Поддержка инициатив активных жителей региона — ключевое направление программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».