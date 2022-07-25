Этапы стройки детсада в «Прибрежном» контролирует фракция «Единой России»

Депутат Омского городского Совета Сергей Грушичев совместно с департаментом строительства ознакомился с ходом строительства детского сада в микрорайоне «Прибрежный». Народный избранник сообщает, что сейчас возведение объекта в рамках партийного проекта «Новая школа» выходит уже на финишную прямую.

- Двухэтажное здание учреждения дошкольного образования в микрорайоне «Прибрежный» рассчитано на 260 мест и станет вторым корпусом детского сада № 127. Для каждой группы детей проектом предусмотрены свои игровые, спальни, раздевалки, туалетные и буфетные комнаты. На территории учреждения запланированы 11 детских площадок, - рассказал депутат Омского городского Совета Сергей Грушичев.

Рабочие приступили к монтажу электросетей для элементов внешнего освещения и благоустраивают тротуарной плиткой территорию вокруг детского сада.Также на объекте продолжаются работы по отделке помещений и устройству внутренних инженерных сетей.

- Сейчас ведутся отделочные работы и спецработы: вентиляция, инженерные коммуникации. Кровлю заканчиваем, ждем поступления средств дополнительных, для того, чтобы перечислить подрядчику. Это позволит ему уже реально стартовать, подготовить график на завершение работ. И. соответственно, в кратчайшие сроки закончить этот объект. Процент готовности – величина условная. Где-то 2/3 выполнено. Даже больше – процентов 76, - отметил директор департамента строительства Администрации города Омска Сергей Козубович

Вместе с депутатом строящийся детский сад осмотрела местная жительница Екатерина Волобуева, она не по наслышке знает, как ждут этот сад местные жители.

- Проживаю в микрорайоне «Прибрежный», у нас огромное количество деток. И их становится все больше, так как микрорайон «молодой». Жители молодые. Нам катастрофически не хватает в детских садах мест. Мы ждем с нетерпением, чтобы наши детки пошли в новый детский сад, занимались и развивались, - сообщила Екатерина.

Отметим, что в этом году по партийному проекту «Единой России» «Новая школа» в Омске введены в эксплуатацию четыре детских сада – на первой Станционной, Светловской и улице Тюленина, а также в поселке Биофабрика. И всего 730 детей получили возможность пойти в новые современные дошкольные учреждения.