На выставке побывать и себя показать

Любимый омичами производитель молока в пятый раз организует ставший традиционным конкурс для детей. По итогам кастинга команда «Лужайкино» выбирает детей для весенней и осенней рекламной кампании. Для 20 детей этот проект уже стал значимым событием, подарил не только возможность стать звездой рекламы, но и новые навыки и новых друзей. Принять участие в кастинге этим летом стало еще интереснее и сделать это можно одним из трех способов.

Способ первый – на выставке «Агро-Омск». Посетить мероприятие в дни работы выставки с 27 по 31 июля, найти интерактивную площадку «Лужайкино» возле сцены, сделать фото на оборудованной фотозоне, подписаться на группу по QR-коду, и выложить фото на своей странице с хештегом #кастинглужайкино.

Второй способ, для тех, кто не успеет на первый, – в День города Омска. Нужно будет посетить мероприятие 6 августа с 12:00 до 18:00, найти интерактивную площадку «Лужайкино» в сквере им. Дзержинского возле фонтана, подписаться на группу по QR-коду, сделать фото на оборудованной фотозоне и выложить его на своей странице Вконтакте с хештегом #кастинглужайкино.

И, наконец, самый креативный способ - купить любимый продукт «Лужайкино» в любом магазине, снять креативное фото с продуктом или сделать короткий видеоролик до 1 минуты, выложить у себя на странице с хештегом #кастинглужайкино с 27.07.22 по 15.08.2022.

Далее привлекайте своих друзей для голосования. Количество лайков и комментариев под вашим фото будут дополнительным преимуществом. Победителей определит команда «Лужайкино», учитывая творческий подход и активность подписчиков.

Традиционно победители получат профессиональную студийную фотосессию, разработку дизайн-макета, размещение фото на рекламном билборде на целый месяц и, конечно, молочный набор «Лужайкино». Организатор предусмотрел и другие сюрпризы.

Справка:

В 2020 году проект кастинг стартовал в качестве эксперимента в период ограничений из-за пандемии. Традиционные мероприятия «Лужайкино» - уроки молоковедения, экскурсии на завод и акция «Раскрась троллейбус» - офлайн не проводились. Принять участие в кастинге можно было онлайн, тем самым компания привлекла реальных потребителей молочных продуктов к рекламе бренда, подарила детям «минуту славы», которая воплотилась в размещении на билбордах и видеоэкранах в наружной рекламе. Проект получил заметный отклик среди юных потребителей и перешел в статус традиционного – теперь его устраивают два раза в год.

- Молочный завод «МилкОм» - молодое, современное производство, в ноябре 2022 нам исполнится всего 8 лет. За этот период команда не только заметно расширила ассортимент и свое присутствие на рынке Омска и других регионов, но и запустила ряд уникальных проектов, в том числе и кастинг «Лужайкино» – наш способ рассказать омичам о преимуществах продукта через непосредственных потребителей молока и йогуртов, – пояснил представитель торговой марки.

На интерактивной площадке «Лужайкино» вас ждут аниматоры, которые организуют игры и конкурсы для детей, в шатре на торговой аллее пройдет дегустация новинок, приходите, будет здорово!

- Делаем фото и размещаем в соцсети — теперь вы участник кастинга! Далее все этапы будут проходить в онлайн формате, поэтому обязательно подпишитесь на «Лужайкино» и следите за обновлениями. – напоминает организатор проекта.

Компания приглашает на летний кастинг 2022 года омичей от 3 до 18 лет. Общий срок проведения кастинга – с 27.07.2022 года по 15.09.2022 года включительно. Все расходы на фотосъемку, студию и подготовку рекламных материалов ТМ «Лужайкино» берет на себя. Участие для конкурсантов проекта #кастинглужайкино бесплатно!

Организатор: ООО «МилкОм».

Завод «МилкОм», производитель продукции торговой марки «Лужайкино», — представитель нового поколения высокотехнологичных производств «закрытого типа», где большинство процессов автоматизировано и человеческий фактор сведен к минимуму. Компания обеспечивает молочный рынок Омской области и других регионов высококачественной продукцией, изготовленной исключительно из натурального молока высшего сорта.

Подробнее о сроках, подарках, месте проведения можно узнать на сайте «Лужайкино».

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