Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2022 10:00

Мэр Омска Шелест сообщил, что в День города на разные площадки выйдут 550 местных предпринимателей

В праздник омичей и гостей города накормят, прокатят на аттракционах, проведут мастер-классы
Наталья ВИРКУНЕН

В своем Telegram-канале омский мэр Сергей Шелест сообщил , что в преддверии Дня города администрация провела активную работу по подготовке.

В частности, для омичей и гостей города организуют точки с питанием, разнообразные мастер-классы и развлечения, места, где можно будет приобрести праздничные сувениры.

- Омичи и гости нашего города должны иметь возможность перекусить, купить воду, сувениры, праздничную атрибутику, - подчеркнул мэр.

Предприниматели традиционно представят свои товары на основных пешеходных трафиках,

Кроме того, представители омского бизнеса будут широко представлены в рамках фестиваля-презентации местных производителей – «Омские традиции вкуса», на ярмарке при «Флоре – 2022», в ходе работы ремесленной слободы на территории от Омской крепости до бассейна «Пингвин» и других торговых площадках.

Всего в этом году в местах проведения мероприятий будет развернуто более 550 торговых точек.

КАРТИНА ДНЯ