Порывистый ветер, град и ливни придут в Омскую область днем 25 июля

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Штормовое предупреждение передают в областном МЧС. Спасатели со ссылкой на синоптиков предостерегают омичей и гостей региона о надвигающейся непогоде.

- По северной половине Омской области ожидается местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. В отдельных районах ветер порывами 15-20 м/с, - сообщают в ГУ МЧС России по региону.

Жителей просят соблюдать правила безопасности при нахождении вне помещений. Обязательно следует остерегаться сильного ветра, а также грозы.

Между тем, кратковременные дожди прогнозируются в регионе до четверга. По данным Обь-Иртышского управления, во вторник днем будет жаркая погода до +33°C, при этом, пойдет дождь. Осадки сохранятся и на ночь. Прогнозируется гроза, возможен град. Ветер юго-западный порывами до 20 м/с.

В среду дожди сохранятся, а температура станет еще выше. Синоптики предвещают до +34°C днем и +20°C ночью. Гроза, град, ветер северо-восточный 15-20 м/с.

+30°C ожидается в четверг. В этот же день возможен местами очень сильный дождь с градом и грозой. Ночью + 16...+ 21°C. Ветер северо-восточный в отдельных районах порывами до 20 м/с.