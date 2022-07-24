Покупает билеты в Россию: омские следователи сообщили, что экс-министр здравоохранения Солдатова уже не раз приобрела авиабилеты, но в самолет так ни разу не села

Фото: фармвестник.ру.

В Омской области следователи с нетерпением ждут появления экс-министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, которая находится под следствием за превышение своих полномочий и с ущербом государству в 105 миллионов рублей. На прошлой неделе СМИ отметили, что бывшая чиновница путешествует заграницей.

- По информации, которая поступила к нам из ФСБ, последним известным местом пребывания Ирины Солдатовой был Северный Кипр. Она вообще большая путешественница и частенько курсирует между Турцией и Кипром, - сообщил Городу55 руководитель второго следственного отдела по особо важным делам СКР по Омской области Михаил Зайцев.

Следователь добавляет, что обвиняемая время от времени все же связывается со следователем через мессенджеры, – выходит через один и тот же контакт. И каждый раз Солдатова уверяет правоохранителей, что купила билеты в Россию и вот-вот прилетит.

- Обещает приехать в Россию и уверяет, что уже купила билеты на самолет. Проверяем информацию, видим, да, действительно, приобретала на свое имя, вот только в самолет так ни разу и не села, - добавляет Зайцев.

Полное взаимодействие со следствием ведет нанятый адвокат Солдатовой. Когда Ирина соизволит прилететь, он также не сообщает.