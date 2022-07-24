Под Омском пьяный водитель без прав устроил аварию с пятью пострадавшими

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Минувшей ночью в Кормиловском районе Омской области произошло ДТП, которое устроил 36-летний водитель с признаками опьянения. К счастью, машина под управлением нарушителя ни в кого не врезалась, но угодила в кювет.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался по автодороге Омск-Нижняя Омка. В районе 53 километра он не справился с управлением и допустил съезд в кювет. По данным автоинспекторов, водитель не имеет права управления транспортными средствами, а за рулём в момент происшествия находился с признаками опьянения, - сообщили в пресс-службе полиции.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась самому водителю, а также его пассажирам: четырехлетнему мальчику, 36-летней и 21-летней женщинам и 35-летнему мужчине. Проверка инцидента продолжается. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.