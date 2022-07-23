В Омской области мужчина поджег дом своей матери из-за постоянных скандалов

У дома полностью сгорела крыша, кухня и надворные постройки. Фото: УМВД России по Омской области

Инцидент случился в селе Иртыш Черлакского района Омской области. У мужчины случился нервный срыв и он поджег дом своей матери. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД России.

Сотрудники установили, что 50-летний мужчина проживал вместе со своей 75-летней матерью. Они ругались и на этих эмоциях он постоянно грозился поджечь дом.

Всё же решится на отчаянный поступок мужчину сподвиг приезд внучки его матери с маленькими детьми. Он не раз выражал недовольство по поводу их присутствия.

В результате семья осталась жива. У дома сгорела крыша и надворные постройки. Также огонь уничтожил кухню и некоторые другие комнаты.

В день пожара мужчина уехал в Омск и поселился на съемной квартире. После прихода полиции он попытался покончить жизнь самоубийством, выпил большое количество таблеток. Но, его удалось спасти.

После того, как поджигатель очнулся, он сознался в содеянном. Рассказал, что дом поджег при помощи ацетона.