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Происшествия22 июля 2022 13:00

В Омске парень ограбил магазин часов на 150 тысяч рублей

Перемахнув через прилавок, вор вынес 35 пар наручных часов
Наталья ВИРКУНЕН
Какие именно часы украл омич, не сообщают.

Какие именно часы украл омич, не сообщают.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Омская полиция сообщила о том, что накануне неизвестный молодой человек обворовал магазин часов. Воспользовавшись моментом, когда продавец одной из торговых точек отлучилась, он перемахнул через приласовк, схватил несколько коробок с наручными часами и был таков.

- В отделе полиции №7 УМВД России по городу Омску заведено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». К полицейским обратился предприниматель и сообщил, что в вечернее время, после закрытия магазина, расположенного в торговом комплексе по улице Заозерной, неизвестный похитил 35 различных часов. Причиненный ущерб заявитель оценил в 150 000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сейчас оперативники изучают кадры с камер видеонаблюдения. Также эксперту удалось собрать образцы ДНК подозреваемого с прилавков, к которым он прикасался. Если Вам известен молодой человек на видео, сообщите в полицию по телефонам: 79-34-81, 79-35-02.

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