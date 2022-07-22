В Омске парень ограбил магазин часов на 150 тысяч рублей

Какие именно часы украл омич, не сообщают. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Омская полиция сообщила о том, что накануне неизвестный молодой человек обворовал магазин часов. Воспользовавшись моментом, когда продавец одной из торговых точек отлучилась, он перемахнул через приласовк, схватил несколько коробок с наручными часами и был таков.

- В отделе полиции №7 УМВД России по городу Омску заведено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». К полицейским обратился предприниматель и сообщил, что в вечернее время, после закрытия магазина, расположенного в торговом комплексе по улице Заозерной, неизвестный похитил 35 различных часов. Причиненный ущерб заявитель оценил в 150 000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сейчас оперативники изучают кадры с камер видеонаблюдения. Также эксперту удалось собрать образцы ДНК подозреваемого с прилавков, к которым он прикасался. Если Вам известен молодой человек на видео, сообщите в полицию по телефонам: 79-34-81, 79-35-02.