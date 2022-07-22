В День города Омский НПЗ организует образовательную площадку для детей и родителей

Общественная организация «Молодежный совет» ко Дню города создала образовательную площадку «Литературный экспресс». Поддержку проекту оказал Омский НПЗ. В рамках праздника в сквере им. Дзержинского омичи смогут познакомится с лучшей художественно и познавательной литературой для детей, увидеть книги с дополненной реальностью.

- Омский НПЗ всегда активно поддерживает образовательные проекты. Это способствует развитию образовательной сферы всего региона. Благодаря этому дети в Омске имеют все условия для самореализации, получения и совершенствования знаний, — рассказала директор департамента образования Омска Ольга Онищенко.

Организаторы «Литературного экспресса» проведут на площадке интерактивные игры, эксперименты и научные опыты. Юные омичи примут участие в экологическом круизе, технической викторине и веселых гонках. Также волонтеры проекта проведут познавательное расследование, организуют виртуальное путешествие.

- Омский НПЗ является социально ориентированным предприятием, которое поддерживает общественно значимые проекты в области образования и культуры. С помощью социальных инвестиций ОНПЗ последовательно улучшает качество жизни в регионе. Предприятие способствует гармоничному развития подрастающего поколения и организации досуга для омичей. Мы рады, что вносим в эти процессы свой вклад, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Проект «Литературный экспресс» общественников из «Молодежного совета» поддержан Омским НПЗ в рамках грантового конкурса по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В 2022 году победителями конкурса стали 17 активных омичей и организаций.