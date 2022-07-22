Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2022 11:00

В День города Омский НПЗ организует образовательную площадку для детей и родителей

Общественная организация «Молодежный совет» ко Дню города создала образовательную площадку «Литературный экспресс»
Наталья ВИРКУНЕН

Общественная организация «Молодежный совет» ко Дню города создала образовательную площадку «Литературный экспресс». Поддержку проекту оказал Омский НПЗ. В рамках праздника в сквере им. Дзержинского омичи смогут познакомится с лучшей художественно и познавательной литературой для детей, увидеть книги с дополненной реальностью.

- Омский НПЗ всегда активно поддерживает образовательные проекты. Это способствует развитию образовательной сферы всего региона. Благодаря этому дети в Омске имеют все условия для самореализации, получения и совершенствования знаний, — рассказала директор департамента образования Омска Ольга Онищенко.

Организаторы «Литературного экспресса» проведут на площадке интерактивные игры, эксперименты и научные опыты. Юные омичи примут участие в экологическом круизе, технической викторине и веселых гонках. Также волонтеры проекта проведут познавательное расследование, организуют виртуальное путешествие.

- Омский НПЗ является социально ориентированным предприятием, которое поддерживает общественно значимые проекты в области образования и культуры. С помощью социальных инвестиций ОНПЗ последовательно улучшает качество жизни в регионе. Предприятие способствует гармоничному развития подрастающего поколения и организации досуга для омичей. Мы рады, что вносим в эти процессы свой вклад, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Проект «Литературный экспресс» общественников из «Молодежного совета» поддержан Омским НПЗ в рамках грантового конкурса по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В 2022 году победителями конкурса стали 17 активных омичей и организаций.

КАРТИНА ДНЯ