В Советском округе Омска начались работы по благоустройству, всего за лето отремонтируют 14 дворов

На днях депутат Омского городского Совета Дмитрий Сахань вместе с администрацией Советского округа и активными горожанами ознакомился с ходом работ во дворе многоквартирного дома. В этом году в рамках федерального проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» во дворах проводят замену асфальтового покрытия проезжей части, а также монтаж бордюрных камней и обустройство тротуаров. Срок завершения работ – до начала осени.

- Уже пятый год ведется благоустройство дворов Советский округ не исключение. С самого начала депутаты проводили встречи с жителями, рассказывали, как попасть в этот проект. Проводится консультация жителей по вопросу сбора документов, чтобы принимать участие в проекте. С 2017 года на территории Советского округа благоустроено 55 дворовых территорий. В этом году ремонт выполнят в 14 дворовых территориях, - рассказал Дмитрий Сахань.

Людмила Аношина, председатель совета дома по адресу улица Заозёрная, 11а, рассказала, что она вместе с жильцами соседнего дома собирала документы, помощь оказывали депутаты и администрация Советского округа.

- На самом деле очень рады, что наконец-то попали в федеральную программу. Как мы узнали, наш двор стал первым, в котором начались работы в Советском округе. Находимся на постоянной связи с нашим подрядчиком, он идет на встречу. Надеемся, что программа продолжится и в следующем году, - отметила Людмила Аношина.

Начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Советского округа Дмитрий Сабаров отметил, что в 2022 году из 5 округов города Омска Советский округ занял первое место по доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ.

До конца лета список преображения омских дворов в округе такой:

• ул. 50 лет Профсоюзов, д. 126, д.128;

• ул. Заозерная, д. 11, д. 11А;

• ул. Коммунальная, д. 25 и ул. Заозерная, д. 10;

• ул. Энтузиастов, д. 67Б и ул. Круговая, д. 8А;

• ул. Малиновского, д. 8А, д. 8Б;

• пр. Менделеева, д. 5 и ул. Светлая д. 8, д. 12;

• ул. Энтузиастов, д. 31А, д. 31Б;

• ул. Коммунальная, д. 19/1, д. 21/1;

• ул. Энтузиастов, д. 11А, д. 11В;

• ул. Бархатовой, д. 7А, д. 9 А;

• ул. Нефтезаводская, д. 36А, д. 36Б;

• ул. Заозерная, д. 36, д. 40 и ул. С. Тюленина, д. 9;

• ул. 22 Апреля, д. 1А и ул. 4-я Новостроевская, д. 2;

• ул. Волкова, д. 1А, д. 3А, д. 5А, д. 9А.

Везде появится новое асфальтовое покрытие, бордюрные камни и тротуарная плитка.

Всего на ремонт дворов в области в 2022 году в рамках партийного проекта «Городская среда» направлено 283,4 млн рублей, ремонтные работы и благоустройство начались уже с середины июля. В общей сложности замену асфальта и тротуаров выполнят в 76 дворовых территориях, 14 из них в Советском округе

В рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в г. Омске за 5 лет работы проекта благоустроено 31 общественное пространство и 195 территорий многоквартирных домов.