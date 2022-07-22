Заключенные омской ИК-10 собрали точную копию иностранного авиалайнера «BOEING-787-8»

Фото: группа во Вконтакте «За колючкой - Омск»

Осужденные лечебно-исправительной колонии № 10 в Омске собрали прототип иностранного самолета. За основу авиалайнера «BOEING-787-8» была взята фотография, а дальше больше.

Правда, конструктивные элементы были выполнены из подручных материалов: дерева, пластмассы и картона. Но двум сидельцам это не помешало создать своего рода шедевр.

Воздушное судно создано в масштабе 1:144. Пока его поместили на выставку достижений постояльцев учреждения. Но такими темпами, можно предположить, мастерам, которые там отбывают свой срок, доверят что-то большее.

Напомним, ранее осужденные омских колоний делали забор для пограничного поста Омской области, замки для дверей и даже металлоконструкции для Арены-Омск.