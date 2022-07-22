В Омске могут оштрафовать родителей, которые оставляют детей без присмотра у воды

В омском Штабе общественной поддержки прошел круглый стол «Безопасность детей в летний период». Представители ответственных ведомств обсудили досуг омских малышей во время каникул. Так департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта городской администрации организует насыщенный досуг ребятне, чтобы дети не были предоставлены сами себе.

- С инструкторами – методистами «Спортивного города» летом на 42 спортивных площадках организуется досуг населения, в том числе несовершеннолетних, Специалистами омского молодежного многофункционального центра организована работа 21 тематической площадки профильной смены на базе клубов для детей и молодежи и 23 досуговых площадок на территории всех административных округов города Омска, - сообщила начальник управления молодежной политики департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска Лидия Музыченко.

Подальше от воды

Родителям также напомнили, что организовать детский отдых можно и в летних оздоровительных лагерях. Ребят еще ждут на смены в августе. Главное, отмечают в ведомстве, во избежание возможных трагедий дети должны быть летом заинтересованы и заняты каким-либо делом. Обеспечить летнюю занятость несовершеннолетних – это долг не только профильных городских подразделений, но и самих родителей.

- В этом году на водоемах погибли пятеро детей, - приводит статистику начальник управления гражданской защиты департамента безопасности населения и территорий министерства региональной безопасности Омской области Ольга Харитонова.

Родителям еще раз напоминают, нельзя оставлять своих детей без присмотра вблизи водоемов. Запрещен и отдых на «диких» пляжах. В Омске таких насчитывается 89. Там нет групп спасателей и спецтехники, в отличие от территорий пяти оборудованных городских пляжей.

Поэтому с 1 июня 2022 года совместно с УМВД департамент общественной безопасности провел 1510 проверок водных объектов, со 171 несовершеннолетним проведены профилактические беседы, 42 несовершеннолетних, находящихся на территории водоемов без родителей, доставили в территориальные органы внутренних дел, все подростки переданы родителям.

- В соответствии со ст. 20 Федерального закона РФ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 160 родителям (иным законным представителям) и 78 несовершеннолетним объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. В отношении 21 родителя составлены протоколы об административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, - рассказал директор департамента общественной безопасности fдминистрации города Омска Евгений Скрипкарев.

Падения с высоты

Омичам напомнили и про опасность москитных сеток. В этом году уже 6 детей выпали с окон облокотившись на сетку. К счастью, обошлось без летальных случаев. Специалисты департамента общественной безопасности на постоянной основе проводят разъяснительные беседы с родителями в детских садах – именно дети такого возраста и попадают в группу риска.

Опасность на дороге

Опасность может подстегивать детей на дорогах. Нередко несовершеннолетние становятся жертвами ДТП из-за несоблюдения правил дорожного движения. Еще одна причина – неправильная перевозка детей в салоне автомобиля.

- За нарушение правил перевозки несовершеннолетнего в салоне транспортного средства у нас предусмотрена административная ответственность в виде штрафа - 3 тысячи рублей. Благодаря профилактической работе нам удалось достигнуть снижения ДТП по вине несовершеннолетних на 20% по сравнению с 2021 годом, - объясняет заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по городу Омску Владимир Бахарев.

Угроза пожара

Также проводятся профилактические мероприятия в отношении пожарной безопасности. Как отмечает в Управлении МЧС России по Омской области, с начала года в нашем регионе в огне погибло 6 несовершеннолетних, 11 было травмировано. В 2021 году произошло три трагедии.

- Основными причинами этих происшествий послужили: эксплуатация неисправного электрооборудования, неисправного печного отопления и неосторожное обращение с огнем, - говорит заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области Дмитрий Скворцов.

В МЧС отмечают, существуют способы, которые могут обезопасить вас и вашу семью от подобных происшествий. Один из таких – установка автономных пожарных извещателей. Омичам напоминают, с 1 марта 2022 года при постройке любого жилого здания они должны быть оборудованы в обязательном порядке. Около 20 пожаров было предотвращено благодаря данной системе.

Кроме того, в МЧС призывают, в каждом жилом помещении, как и в машинах, должен быть в наличии огнетушитель. По статистике на транспорте происходит только 5% из общего количества пожаров, в жилой застройке – это 70%. Что касается детской противопожарной безопасности, то в этом случае, как уточняют в ведомстве, лучший учитель – родитель. Омичей настоятельно просят проводить профилактические беседы.

- У ребят появилось много свободного времени, а у родителей нет возможности полностью контролировать их досуг. И главная задача всех взрослых: родителей, педагогов, других людей, которые обеспечивают детский отдых, не только защитить ребенка, но и научить его самостоятельно и правильно принимать решения при встрече с различными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями, - отметила участница круглого стола, преподаватель Омского аграрного университета имени Столыпина Наталья Старовойтова.

Поможет «Заступник»

Человеческий фактор в профилактической работе дополнят современные цифровые технологии. Заканчивается разработка и тестирование нового приложения для телефонов «Заступник». Скачав его на свой смартфон, ребенок, в случае опасности, пошлёт экстренный сигнал родителям. Они смогут отследить его геолокацию и оперативно отреагировать.

- Ребенок нажимает на кнопку, у взрослого включается громкая связь. Он слышит, лают ли вокруг ребёнка собаки, его куда-то уводят или бьют. Это позволяет максимально быстро принять решение: самому ехать на место ЧП, либо привлечь других родителей, которые также зарегистрированы в приложении. Минимум 2-3 взрослых смогут максимально оперативно оказаться рядом с ребенком, - рассказывает генеральный директор ООО «Еврокомпани» Юрий Иванищев.

Приложение начнет работу в полном объеме уже в сентябре этого года.