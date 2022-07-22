Неадекват пытался удрать от ДПС по федеральной трассе в Омской области и чуть не угробил пассажиров «Гранты»

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

На федеральной трансе Челябинск-Новосибирск был задержан водитель автомобиля «Рено Дастер». Невменяемый мужчина сначала долго удирал от экипажа ДПС, а потом и вовсе устроил аварию при совершении обгона.

Сообщили о подозрительном авто очевидцы. На патруль тут же выдвинулись сотрудники Госавтоинспекции, которые и попытались остановить машину.

- Госавтоинспекторы обнаружили указанную машину стоящей на обочине в районе 754 километра трассы, подошли к ней и предложили водителю выйти из салона, однако мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, отказался и, начав движение, предпринял попытку скрыться, - рассказывают подробности в управлении МВД.

Вся погоня была записана на видеорегистратор. Неоднократные нарушения ПДД, отказ от требований сотрудников полиции, а также авария при обгоне «Лады Гранты». Целый список нарушений в свою копилку собрал 39-летний мужчина.

Гонщика все же задержали, хоть он и сопротивлялся. В трубочку он дунул, но алкотестер показал по нулям, зато от медицинского освидетельствования мужчина отказался. Наверняка побоявшись вердикта. Теперь ему придется оплачивать все штрафы, а также восстанавливать поврежденную «Гранту».