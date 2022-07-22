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Происшествия22 июля 2022 4:55

Связывал скотчем, душил подушкой: омич несколько дней избивал бывшую подругу за отказ вернуть отношения

Жителю Омской области грозит большой срок за угрозы и истязания бывшей сожительницы
Виктория КОВЕРНЕВА
Мужчина был ранее судим за грабеж и кражу.

Мужчина был ранее судим за грабеж и кражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Невероятная настойчивость и стойкое хладнокровие руководили 48-летним жителем села Татарка Черлакского района. Мужчина на протяжении нескольких дней истязал свою бывшую сожительницу. В полиции на него заведено четыре уголовных дела.

Приходил к ней домой, бил, душил подушкой, связывал скотчем руки и угрожал убийством – и только за то, что 46-летняя женщина отказывалась вновь начинать разорванные отношения.

- Сельчанин объяснял свои агрессивные действия тем, что не может смириться с разрывом отношений, и пытался вернуться жить в дом потерпевшей, - уточняют в УМВД России по Омской области.

Факт его вины доказан экспертизой, теперь живодеру грозит реальный срок. Правда, он будет для него уже не первым, ведь мужчина ранее судим за грабеж и кражу.

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛ