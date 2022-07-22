Омский бизнесмен Алексей Чертищев выкупил землю екатеринбургского депутата-уголовника

Построить на этой земле можно здания выше пяти этажей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С торгов ушло 1864 квадратных метра земли под жилую застройку в Чкаловском районе Екатеринбурга. Покупателем стала омская компания «Добродом» под руководством Алексей Чертищева.

Аукцион прошел в рамках банкротства компании ЖСК «Уралэнергостройкомплекс». Одним из ее учредителей был экс-депутат Екатеринбургской гордумы Игорь Плаксин. Народный избранник получил реальный срок в колонии общего режима за то, что обманул более 700 дольщиков, так и не достроив два жилых квартала.

Как сообщает портал «е1», под руководством депутата несколько лет назад в микрорайоне Заречном начали строить ЖК «Первый Николаевский». Он должен был стать самым высоким жилым комплексом в городе, а превратился в долгострой, который так и не доделали. Еще одной заброшенной стройкой стал ЖК «Новый Уктус», там пострадали более 200 человек.