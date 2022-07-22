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Общество22 июля 2022 4:40

Омский бизнесмен Алексей Чертищев выкупил землю екатеринбургского депутата-уголовника

Слуга народа получил реальный срок за обман более 700 дольщиков
Виктория КОВЕРНЕВА
Построить на этой земле можно здания выше пяти этажей.

Построить на этой земле можно здания выше пяти этажей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С торгов ушло 1864 квадратных метра земли под жилую застройку в Чкаловском районе Екатеринбурга. Покупателем стала омская компания «Добродом» под руководством Алексей Чертищева.

Аукцион прошел в рамках банкротства компании ЖСК «Уралэнергостройкомплекс». Одним из ее учредителей был экс-депутат Екатеринбургской гордумы Игорь Плаксин. Народный избранник получил реальный срок в колонии общего режима за то, что обманул более 700 дольщиков, так и не достроив два жилых квартала.

Как сообщает портал «е1», под руководством депутата несколько лет назад в микрорайоне Заречном начали строить ЖК «Первый Николаевский». Он должен был стать самым высоким жилым комплексом в городе, а превратился в долгострой, который так и не доделали. Еще одной заброшенной стройкой стал ЖК «Новый Уктус», там пострадали более 200 человек.

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