Омский НПЗ стал победителем в конкурсе «100 лучших товаров России»

Омский НПЗ «Газпром нефти» стал финалистом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Высокие оценки получили 6 продуктов предприятия — автомобильные бензины, дизельное и несколько сортов судового топлива. Эксперты конкурса учитывали качество, экологические параметры нефтепродуктов, технологичность производства и отзывы потребителей.

В категории моторных топлив эксперты отметили произведенный на Омском НПЗ бензин G-Drive 100. Он предназначен для использования в современных автомобильных двигателях с высокими требованиями к октановому числу. Еще одну позицию в рейтинге лучших товаров заняло арктическое дизельное топливо экологического класса «Евро-5». Арктический сорт топлива Омского НПЗ применяется при экстремально низких температурах до минус 48 градусов Цельсия. Это топливо незаменимо для бесперебойной работы спецтехники в северных регионах страны. Награду получили сразу три вида судовых топлив с улучшенными экологическими характеристиками.

- Омский НПЗ ежегодно подтверждает качество своей продукции результатами участия в конкурсе «100 лучших товаров России». В ходе реализации проектов модернизации производства мы уделяем особое внимание вопросам экологичности и безусловного качества нашей продукции. Внедрение современных систем автоматизации контроля качества обеспечивает стабильный выпуск востребованных нефтепродуктов с наивысшими характеристиками, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Вся продукция Омского НПЗ проходит многоступенчатую проверку качества на каждом этапе производства и перед отгрузкой потребителю. Развитие систем контроля качества — важная часть модернизации предприятия, которую «Газпром нефть» проводит с 2008 года.