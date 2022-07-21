Журналист Андрей Леонтьев, который на автомобиле обгоняет поезд «Москва - Владивосток», потерял время в Омске из-за ремонта дорог

Фото: соцсети журналистов.

20 июля российский журналист, автогонщик и путешественник Андрей Леонтьев в рамках проекта «Обогнать поезд»,проехал через Омскую область. Он на иномарке параллельно с поездом едет по маршруту «Москва – Владивосток» и его главная задача - прибыть на Дальний Восток быстрее фирменного российского поезда. В Омске и прилежащей области путешественнику пришлось порядком снизить свою скорость из-за ремонта дорог: часть полос ремонтируют.

- Чтобы обогнать поезд, который доедет до Владивостока за 6 дней 22 часа и 28 минут, мне необходимо за сутки проезжать 1500-1700 километров. Придерживаюсь такого графика. В Омской области средняя скорость снизилась, потому что пришлось стоять, ожидая реверсивного движения на участках, где ведется ремонт. Однако о потерянном времени не жалею – омские дорожники ударно работают, превращая дороги в современные магистрали. Надеюсь, на обратном пути из Владивостока уже смогу оценить результаты их работы! – рассказа Леонтьев омским СМИ.

По задумке организаторов, соревновательный эксперимент между поездом и авто - это некая проверка состояния дорог, организации движения и инфраструктуры по всей стране. Параллельно в течение больше, чем шести суток будет оценен и сервис в поезде. Следить за ходом путешествий можно на страницах Андрея Леонтьева и Юлии Костюшкиной во «ВКонтакте».