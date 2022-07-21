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Общество21 июля 2022 11:00

Раз конфетка, два конфетка: две омички, не расплатившись, унесли из торгового павильона десяток леденцов

Продавец общепита из Омска выложила видео с камеры наблюдения, как ее клиентки забрали с прилавка конфеты
Наталья ВИРКУНЕН
О сумме ущерба и количестве украденных леденцов не сообщают.

О сумме ущерба и количестве украденных леденцов не сообщают.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продавец павильона, который торгует общепитом в парке 30-летия ВЛКСМ, накануне распространила в соцсетях видео, кадры которого запечатлели любопытную картину. Две молодые омички, прилично одетые, совершали покупку в этом киоске и, воспользовавшись моментом, когда продавец отлучилась на минуту, унесли с собой без оплаты десяток-другой дорогих леденцов. При этом женщины перебирали конфеты, считали, смеялись, и даже заметили камеру наблюдения, но все равно не смогли удержаться от соблазнительной хапявы.

- В парке 30-летия ВЛКСМ продавец отошла на две минутки, две женщины в нетрезвом состоянии подошли к павильону и украли большое количество леденцов. Будьте осторожны с данными персонажами! - предупредил анонимный автор видео.

Можно предположить, что кадры с камеры, которая находится внутри павильона, скорее всего, выложили или сам продавец или владелец. Дело в том, что женщины унесли товара на небольшую сумму, поэтому их невозможно привлечь к уголовной ответственности. Но все равно обидно.

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