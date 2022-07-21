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Общество21 июля 2022 10:30

Уголок памяти: омичка предложила хоть как-то увековечить в городе память умершего певца Шатунова

Омские поклонники творчества Юрия Шатунова хотят установить уголок с фотографиями певца и проводить вечера памяти
Наталья ВИРКУНЕН
Могила Шатунова на Троекуровском кладбище.

Могила Шатунова на Троекуровском кладбище.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне неравнодушная омичка Мария Помешкина предложила в соцсетях другим жителям города присоединиться к ее инициативе. А именно - создать уголок памяти недавно скончавшегося певца Юрия Шатунова, сообщает OM1. Сейчас поклонники его творчества в Омске обсуждают, как такой уголок может выглядеть и где его можно было бы расположить. Так, может, и до памятника дойдет.

- На его песнях выросло три поколения... Одной мне в таком деле не справиться, если есть желающие, которые хотят посодействовать, помочь и создать, можете выдвигать свои предложения в комментариях (место, где можно будет создать уголок памяти, обустроить и т. д.),- пояснила Мария свою идею.

Омичи на такую инициативу отреагировали по-разному.

- Я как бы не поклонник Шатунова, но идея хорошая, - откликнулся Олег Агафонов.

- Хорошая идея, но есть ещё вариант - как в странах бывшего союза, сделать вечер памяти Юры, - присоединилась Ангелина Попова.

Но не все омичи единодушно приняли идею. Одни начали высмеивать вокальные данные певца, другие раскритиковали идею за то, что Шатунов - не омич и нечего его память увековечивать «на нашей земле».

Напомним, что певец Юрий Шатунов, которого знала вся страна, скончался 23 июня от сердечного приступа. На момент смерти ему было только 48 лет.

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