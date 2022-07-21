Погиб сам и раздавил лошадей: жуткое ДТП произошло на трассе Омск - Майкапчагай

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Смертельное ДТП произошло на трассе Омск - Майкапчагай. 21-летний водитель иномарки сбил трех лошадей и погиб сам. На кадрах очевидцев видно, что после смертельной аварии легковушка находится в жутком состоянии.

- В результате ДТП 21-летний водитель от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончался на месте, четверо пассажиров (две женщины 1974 и 1997 года рождения, мужчина 1997 года рождения и ребенок 2021 года рождения) доставлены в медицинское учреждение, один из которых с различными телесными повреждениями госпитализирован, - прокомментировали в дорожно-патрульной службе Восточно-Казахстанской области.

По факту трагедии заведено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Досудебное расследование идет.