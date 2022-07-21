Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 9:00

Угнать за 60 секунд: омские танкисты увели на Донбассе танк у противника

На поле боя в Донецке командир танкового взвода из Омска угнал тяжелую технику из-под носа противника
Наталья ВИРКУНЕН
В Лисичанске открыта выставка трофейной техники ВСУ.

В Лисичанске открыта выставка трофейной техники ВСУ.

Фото: Александр КОЦ

Омские танкисты распространили в соцсетях видеоролик, в котором рассказали о том, как угоняли танк у противника в ходе военных действий в Донецке. Судя по информации ролика, в начале июля для угона тяжелой боевой техники омские танкисты быстро сориентировались на месте, прикрылись дымом и увели танк прямо из-под носа украинских бойцов.

- Мы можем танки не только уничтожать, но и угонять, - сообщил зрителям выпускник омского бронетанкового института, действующий командир танкового взвода, имя которого не сообщается.

Угон происходил во время обстрела, это добавило особой пикантности ролику, который автор выложил в сеть. Также в ходе ролика военное заведение в Омске обозначили как «прославленное».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омский военный Иван Сердюк ликвидировал огневую точку во время выполнения спецоперации на Украине (подробнее...)

КАРТИНА ДНЯ