Угнать за 60 секунд: омские танкисты увели на Донбассе танк у противника

В Лисичанске открыта выставка трофейной техники ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Омские танкисты распространили в соцсетях видеоролик, в котором рассказали о том, как угоняли танк у противника в ходе военных действий в Донецке. Судя по информации ролика, в начале июля для угона тяжелой боевой техники омские танкисты быстро сориентировались на месте, прикрылись дымом и увели танк прямо из-под носа украинских бойцов.

- Мы можем танки не только уничтожать, но и угонять, - сообщил зрителям выпускник омского бронетанкового института, действующий командир танкового взвода, имя которого не сообщается.

Угон происходил во время обстрела, это добавило особой пикантности ролику, который автор выложил в сеть. Также в ходе ролика военное заведение в Омске обозначили как «прославленное».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омский военный Иван Сердюк ликвидировал огневую точку во время выполнения спецоперации на Украине (подробнее...)