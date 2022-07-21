Власти наконец-то нашли подрядчика на достройку Красногорского гидроузла в Омске

Первый этап строительства должен завершиться в 2024 году. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня будет подписан контракт на достройку Красногорского гидроузла в Омске. Об этом сообщают «Вести-Омск». В Красной Горке запланирована встреча чиновников и представителей подрядчика. Им стал «МежРегионСтрой».

- Уже в этом году Красногорский гидроузел сменит статус долгостроя на крупнейших инфраструктурный объект региона, - пояснил глава региона Александр Бурков.

Напомним, по данным чиновников, строительная готовность водного объекта составляет 59%. Чтобы его достроить, федерация выделила деньги в размере 4,6 мдрд рублей. Эти средства пойдут на первый этап достройки. Он должен завершиться в 2024 году. Следующий транш Москва выделит для завершающего этапа строительства.

Минстрой Омской области искал строительную компанию на проведение работ трижды - с января 2022 года.