В Омской области пьяный пенсионер устроил аварию в которой пострадали трое детей

Машина улетела в кювет и перевернулась. Фото: Управления МВД России

21 июля на трассе Муромцевского района Омской области произошла авария с участием легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД России.

На месте сотрудники полиции установили, что 64-летний пенсионер сел за руль «Жигули» в нетрезвом виде. Вместе с ним в машину поместились двое взрослых и трое детей. Двигаясь по трассе, водитель потерял контроль над автомобилем и улетел в кювет. Автомобиль перевернулся.

В результате аварии дети, 61-летняя женщина и сам водитель попали в больницу. 32-летний мужчина погиб на месте.