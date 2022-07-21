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Общество21 июля 2022 5:23

В Омской области пьяный пенсионер устроил аварию в которой пострадали трое детей

В ДТП погиб 32-летний пассажир
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Машина улетела в кювет и перевернулась. Фото: Управления МВД России

Машина улетела в кювет и перевернулась. Фото: Управления МВД России

21 июля на трассе Муромцевского района Омской области произошла авария с участием легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД России.

На месте сотрудники полиции установили, что 64-летний пенсионер сел за руль «Жигули» в нетрезвом виде. Вместе с ним в машину поместились двое взрослых и трое детей. Двигаясь по трассе, водитель потерял контроль над автомобилем и улетел в кювет. Автомобиль перевернулся.

В результате аварии дети, 61-летняя женщина и сам водитель попали в больницу. 32-летний мужчина погиб на месте.

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