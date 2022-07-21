В Омске «Единая Россия» устроила спортивный праздник для детей из Донбасса

В санатории «Коммунальник» под эгидой омского отделения партии «Единая Россия» прошли детские спортивные игры. Мероприятие проведено при участии директора «Центра развития детско-юношеского спорта «Пионер» Алексея Половникова. Дети поучаствовали в игровых тренировках и получили за это памятные подарки и призы.

- Многие взрослые проживающие в санатории уже трудоустроились, а у детей сейчас каникулы и мы решили разнообразить их досуг. Что самое интересное, некоторых мы оторвали от игр в телефоне, что тоже радует. Важно, чтобы дети чувствовали поддержку, они пережили ужасы военных действий украинских ВСУ. Сегодня для них устроили небольшой праздник, они смогли отвлечься, поиграть в футбол и пионербол, - рассказал Алексей Половников.

Напомним, ранее совместно с правительством Омской области для детей из ЛДНР, размещённых в гостинице «Иртыш» организована подготовка к школе. Также, в июне руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артёмов и депутат Омского городского совета Юрий Арчибасов помогли организовать юридическую и нотариальную помощь, член партии, главный врач областного клинического онкодиспансера Дмитрий Маркелов помог медикаментами, а депутат Омского городского Совета Андрей Бондаренко помог доставить беженцев на музыкальный фестиваль «Симфопарк-2022».