Омские спасатели предупреждают о сильном ветре, дожде и граде

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

21 июля региональное управление МЧС России объявило штормовое предупреждение в связи с возможным ухудшением погоды.

По данным синоптиков, сегодня до 21.00 в Омской области ожидаются дождь, гроза, туман. Днем пройдет дождь, гроза, возможен град. В отдельных районах порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха +24…+29°С, местами до +19°С.

В связи с этим, спасатели рекомендуют омичам и гостям города поберечь свою жизнь и здоровье. В случае возникновения грозы, необходимо срочно покинуть водоем, а домах предотвратить сквозняки, которые могут притянуть электрический разряд от молний.

- Выключите электроприборы, не пользуйтесь мобильным телефоном. В дождь и туман будьте внимательны и аккуратны за рулем, - напоминают в МЧС России по Омской области.