Дяденьки, что же вы делаете?: На границе с Омской областью пьяные хулиганы избили 9-летнего мальчика и его семью

Данилово озеро поражает своей красотой даже с высоты птичьего полета. Фото: соцсети.

15 июля омская семья стала участником отвратительной ситуации во время отдыха на озере Данилово со стороны Новосибисркой области. Компания подвыпивших мужчин набросилась на 9-летнего ребенка и его родителей за замечание мальчика. По словам очевидцев, нетрезвые отдыхающие решили обустроить себе ночлежку рядом с озером и начали активно спиливать ветки на деревьях, дабы натянуть тент.

- Дяденька, что же вы делаете, они же живые! - с такими словами к компании подошел ребенок. Тут-то и началась настоящая потасовка. Мужчины чересчур агрессивно отреагировали на замечание ребенка. При этом очевидцы вызвали сотрудников полиции, но те не спешили на место разборок. Приехали только спустя сутки. Как сообщили в администрации Малокрасноярского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области, серьезное опоздание случилось из-за плохой дороги к озеру.

Поэтому пострадавшим туристам и малышу пришлось всю ночь пострадавшим терпеть соседство с пьяными хулиганами. После прибытия полицейских, которые запротоколировали случившееся, ребенка повезли в одну из омских больниц.

- В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на берегу озера Данилово в Кыштовском районе Новосибирской области. Прибывшие сотрудники полиции опросили присутствующих. Одна из женщин пояснила, что в ходе конфликта ее несовершеннолетнему сыну были нанесены телесные повреждения. Ему будет выдано направление на прохождение судебно -медицинской экспертизы, - прокомментировали инцидент в пресс-службе полиции.

По результатам состояния здоровья мальчика, о котором должны сообщить эксперты, и будет принято процессуальное решение.

Данилово озеро находится в Кыштовском районе Новосибирской области, у самой границы с Омской областью, входит в группу «Пяти озер», наравне с Линево, Щучье, Шайтан и Кривое (оно же — Потаенное и Безымянное). Расстояние до Новосибирска составляет около 450 км, до Омска — 220 км, до районного центр Кыштовка — 40 км.

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