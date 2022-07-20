В Омске полицейские ежедневно выслеживают одиноких детей и развозят по домам

Правоохранители дотошно проверяют, под присмотром ли находится ребенок у речного берега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омская полиция отчитывается о собственной профилактической работе по детской безопасности. Согласно данным, за неделю местные правоохранители выловили на пляжах и развезли по домам 76 подростков и детей. Ребятня прогуливалась по побережьям без родительского присмотра, а значит, подвергалась опасности. Например, утонуть.

При этом в полиции сообщают, что не только доставляют подростков домой. Их подробно опрашивают и выявляют условия содержания и воспитания. По крайней мере, шестеро родителей пойманных несовершеннолетних получили протоколы и штрафы за нарушений условий воспитания, еще 24 семьям были вынесены устные предупреждения менять ситуацию.

В связи с частыми несчастными случаями на воде этим летом рейды обещают продолжить. Полицейские осматривают патрулируют береговую линию постоянно - организуют пешие и катерные рейды.

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