Житель Новосибирска на арендованном автомобиле устроил омичам смертельное ДТП

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Омский следком завершил расследование уголовного дела 31-летнего жителя соседнего Новосибирска. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Новосибирец гнал по трассе на арендованном большегрузе, выехал на встречку, где столкнулся с полной людей легковушкой.

- По данным следствия, 28 августа 2021 года около 20 часов на автодороге «Тюмень-Омск» обвиняемый, управляя арендованным автомобилем-тягачом SCANIA с прицепом, не убедившись в безопасности маневра, обгоняя автомобиль КАМАЗ, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Mark II, в котором ехали двое взрослых и четверо детей – жителей села Оглухинское. От сильнейшего удара и многочисленных телесных повреждений на месте скончался 36-летний мужчина, его 17-летний племянник умер в больнице, также с тяжелыми травмами были госпитализированы 17-летний брат-близнец, 15-летняя девочка и 26-летний водитель, - сообщили в пресс-службе омского следкома.

Несмотря на собранные доказательства, свою вину мужчина так и не признал потерпевшей семье извинений не принес. Сейчас он находится дома под подпиской о невыезде и ждет назначения даты судебного разбирательства. Если суд придет к выводу, что виновником произошедшей трагедии является он, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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