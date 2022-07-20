70-летний лихач из Омска лишился автомобиля за неоплаченные 150 штрафов

Фото: УФССП по Омской области

У 70-летнего владельца Hyundai Solaris за долги судебные приставы отобрали иномарку. Пенсионер задолжал банкам платежи по кредитам, а государству – неоплаченные 147 штрафов за нарушение ПДД.

Как рассказывают приставы, мужчине периодически напоминали о задолженности, но гасить ее он не торопился. Удерживалась лишь часть пенсии. Но в ведомстве прознали, что должник имеет в собственности иномарку, правда, наличие имущества в собственном пользовании он отрицал.

- Как пояснил сам должник, автомобиль находился в пользовании у другого лица без официального договора, - уточнили в пресс-службе УФССП.

Машина была изъята в ходе очередного рейда Госавтоинспекции и УФССП. Движимое имущество было продано, а деньги от реализации пошли на погашение задолженность перед банком и физическими лицами, а также штрафов за нарушение ПДД.