Омский военный Иван Сердюк ликвидировал огневую точку во время выполнения спецоперации на Украине

Мужчина совершил подвиг Фото: Министерство обороны РФ

Омский военный Иван Сердюк в должности старшего прапорщика совершил подвиг во время выполнения спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

- Благодаря высокому уровню тактической подготовки старшего прапорщика Ивана Сердюка и слаженности действий его подчиненных диверсионная группа украинских националистов была полностью уничтожена. При этом потерь среди российских военнослужащих допущено не было, - отметили в ведомстве.

Действуя в составе группы российских военнослужащих, он выполнял задачи по обеспечению безопасного перемещения колонны Вооруженных Сил РФ.

При выполнении задания Иван заметил группу украинских националистов, которые оборудовали огневую точку. Вместе с двумя подчинёнными он осторожно пробрался в тыл вражеских боевиков и атаковал их. Диверсионная группа вражеских националистов была уничтожена.

Иван Сердюк окончил омский автобронетанковый инженерный институт. На данный момент парень вернулся в Россию и находится в Забайкальском крае.