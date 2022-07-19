Искали по солнцу и волне: два рыбака потерялись на озере Салтаим в Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Целая спецоперация развернулась 19 июля в Крутинском районе. Там на озере Салтаим пропали два рыбака.

Отец и сын отплыли от места стоянки и потерялись. Вскоре подкрались сумерки и закончился бензин, тогда омичи оставили попытки выбраться и заночевали на ближайшем берегу.

Утром с ними связались спасатели и попытались с помощью ориентира определить местонахождение. Но таковой отсутствовал, поэтому пришлось вычислять мужчин по расположению солнца и направлению волны.

- При помощи двух этих параметров нам удалось определить примерное местонахождение рыбаков. Подойдя в примерный «квадрат» поиска, мы использовали сигнальное говорящее устройство, размещенное на катере, и подавали звуковой сигнал, - рассказал старший госинспектор ГИМС Сергей Климик.

Рыбаков нашли в 15 км от лагеря, медицинская помощь им не потребовалась.