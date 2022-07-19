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Происшествия19 июля 2022 9:30

Нет повести печальнее на свете: омич попытался через балкон залезть к возлюбленной, но сорвался и погиб

В Омской области мужчина упал на провода и умер
Виктория КОВЕРНЕВА
Омичей просят быть осторожными и не совершать опасных трюков особенно возле линий электропередачи.

Омичей просят быть осторожными и не совершать опасных трюков особенно возле линий электропередачи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Калачинске произошел несчастный случай с 31-летним местным жителем. В деле разбираются следователи.

Оказалось, мужчина пришел к своей бывшей сожительнице. Судя по ситуации, женщина его не пустила даже на порог. Ромео был слегка подшофе, поэтому решил проникнуть к квартиру через балкон, но неподрассчитал.

- Но сорвался и упал на линию электропередач, подходящую к дому. От удара током мужчина скончался на месте. В ходе проверки следователи выяснят причины случившегося, - пояснили ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

ЧППроисшествия: ЧП