Нет повести печальнее на свете: омич попытался через балкон залезть к возлюбленной, но сорвался и погиб

Омичей просят быть осторожными и не совершать опасных трюков особенно возле линий электропередачи.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В городе Калачинске произошел несчастный случай с 31-летним местным жителем. В деле разбираются следователи.
Оказалось, мужчина пришел к своей бывшей сожительнице. Судя по ситуации, женщина его не пустила даже на порог. Ромео был слегка подшофе, поэтому решил проникнуть к квартиру через балкон, но неподрассчитал.
- Но сорвался и упал на линию электропередач, подходящую к дому. От удара током мужчина скончался на месте. В ходе проверки следователи выяснят причины случившегося, - пояснили ведомстве.
По данному факту проводится проверка.