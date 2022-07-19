До останков погибших добрались медведи: хищники пришли к месту падения вертолета Robinson на Камчатке.

Фото: телеграм-канал «Восточное межрегиональное СУТ СК России»

Появились подробности трагедии, произошедшей 16 июля на Камчатке. При крушении вертолета со знаменитым российским биатлонистом Игорем Малиновским и его товарищами произошли страшные события. Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственные источники, при обнаружении останков погибших их тела растаскивали медведи.

Авиакатастрофа произошла южнее вулкана Узон. Там с воздуха было обнаружено обгоревшее и разрушенное воздушное судно.

Поиски пропавшего с радаров вертолета велись девять часов. Позже поступило заявление в полицию. Поиски осложнялись неблагоприятными погодными условиями.

- Только на следующий день удалось обследовать маршрут и обнаружить сгоревший Robinson и тела, истерзанные зверями, - пишет новостной портал канала.

Напомним, вместе с Игорем Малиновским в кабине вертолета находились директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк и бывшая топ-менеджером компаний «Эльдорадо» Зоя Кайгородова. Друзья прилетели в девятидневный тур по Камчатке.

Отметим, что Следственный комитет завел уголовное дело. На месте крушения работают группа из опытных следователей и криминалистов.