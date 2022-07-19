В Омске за незаконными выбросами отходов и мусора будут следить видеокамеры

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект об увеличении финансового наказания и ужесточении наказания для юрлиц, которые незаконно избавляются от отходов. Если водителя, выбрасывающего мусор в неположенном месте, повторно поймают - лишат машины, а юридическим лицам придется заплатить до 200 тысяч рублей. В ближайшее время камеры фиксации нарушений установят на санитарных площадках, расположенных в частном секторе Омска - в тихие закоулки чаще всего заезжают нарушители.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Только такими строгими мерами мы сможем наладить утилизацию ТКО. Особенно это касается юридических лиц. Многие, пытаясь сэкономить на договоре с регоператором, используют придомовые санитарные площадки или отвозят отходы в неприметные безлюдные места. Если предупреждения городской администрации и памятки не помогают дисциплинировать нарушителей, необходимо принимать более серьезные меры, - уверен депутат Омского городского Совета Алексей Провозин.

Текущую ситуацию с утилизацией различных отходов обсудили на круглом столе в мэрии с участием представителей администрации города, Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, регионального оператора «Магнит». В целом, в последнее время, после того, как ситуация с незаконными выбросами попала под контроль, эффективность по вывозу мусора в городе значительно улучшилась.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Мусор, который образовался после субботников, мы вывезли в течение 10 дней. Все что появлялось на дорогах и в общественных местах после - этот мусор предприниматели выбрасывали нелегально. В этом году мы собрали на 1660 тонн различных отходов больше, чем в прошлом году, в этом нам помог региональный оператор «Магнит», - рассказала руководитель городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Галина Зурнаджан.

Однако, остается несколько улиц с контейнерными площадками, которые пользуются особой популярностью у любителей выбрасывать мусор в неположенных местах. Именно в этих точках уже в начале августа установят камеры наблюдения: по улице Сейфуллина, улице Конева, 13-я Комсомольская, 1-я Путевая, Доковская, Рабочие, 27-я Северная, 5-й Армии и др.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- В прошлом году мы уже ставили подобную камеру с табличкой, что ведется видеонаблюдение, на одной из санитарных площадок в Ленинском округе. Очень продолжительное время от ее установки был эффект - контейнерная площадка не превращалсь в мусорную свалку, - добавил генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян. - Эту работу совместно с мэрией мы будем продолжать.

По словам директора департамента контроля мэрии Алексея Задорожного, рассматривается возможность видеофиксации нарушений на мусорных площадках с использованием специализированных технических средств.

- Мы будем прорабатывать вопрос возможности применения приборов с автоматической фиксацией нарушений наподобие тех, которые используют для выявления парковки автотранспортных средств на газонах, - заявил он.

Напомним, что на прошлой неделе «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в судебном порядке взыскало расходы на уборку несанкционированной свалки, которая образовалась по вине нерадивого предпринимателя. За несанкционированный выброс мусора предпринимателя наказали на 11 тысяч рублей. В настоящее время в судах находится еще 8 аналогичных дел.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Наряду с тем, что мы оборудуем санитарные площадки видеокамерами, мы продолжаем устанавливать дополнительные контейнеры и бункеры в частном секторе, проводим разъяснительную работу с населением: на все площадки закрепили информационные таблички, изготовили брошюры по правилам утилизации отходов. Комплексный подход позволит нам поступательными шагами решать проблему образования несанкционированных свалок, - резюмировал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Николай Машков.