Омские врачи приняли роды у 42-летней пациентки, которая не знала о беременности

Парадоксально, но, по словам медиков, у женщины не определялись характерные для беременных объемы живота. Фото: Евгения ГУСЕВА

Очередная нетривиальная история произошла с врачами приемного отделения БСМП №1. К ним поступила 42-летняя пациентка с жалобой на почечные колики. Но каково было удивление медиков, когда женщина начала рожать.

- Пациентку немедленно поместили в реанимационный зал, где очень быстро она родила на свет здоровую девочку, - рассказывает чудо-излечение региональный минздрав.

Дело в том, что о своей беременности омичка и сама не знала. Все 9 месяцев она чувствовала себя хорошо, а отсутствие цикла списывала на возраст. По словам медиков, объемного живота у пациентки не было, а симптомы и жалобы действительно напоминали почечную колику. Правда, это оказались схватки.

- К тому времени у неё уже произошло раскрытие матки, была видна головка ребёнка, поэтому речи о том, чтобы везти ее в роддом не было. Дежурная бригада приняла роды у нас в клинике. Наши врачи и медсестры к таким «нештатным ситуациям» привычны. Главное, что все закончилось благополучно, мама и ребёнок чувствуют себя хорошо,- рассказал дежуривший в ту ночь врач-уролог Илья Аристархов.

Сейчас пациентка находится в отделении гинекологии под присмотром врачей. Совсем скоро ее выпишут и она познакомится со своей малышкой. К слову, это будет третий ребенок в семье.