Омские журналисты и блогеры узнали о современных технологиях экомониторинга

Это самый современный и наиболее эффективный инструмент экоконтроля. Омский НПЗ стал первым предприятием в регионе, где реализована такая система. Создание АСМВ входит в комплексный план ФП «Чистый воздух» и является частью программы модернизации ОНПЗ.

Эксперты минприроды Омской области познакомили журналистов с работой стационарного поста наблюдения за качеством атмосферного воздуха и рассказали, как организован процесс отбора проб и обработки результатов измерений.

«Автоматизированный экомониторинг — важный элемент эффективной системы наблюдения за состоянием окружающей среды. Этот инструмент вместе со стационарными постами наблюдения и мобильной эколабораторией позволит нам серьезно усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства в Омской области. Данные об экологических показателях работы производств будут максимально оперативно напрямую передаваться в надзорные ведомства», — сказал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

Участники экошколы также осмотрели мобильную эколабораторию. Ее передал региону ОНПЗ для оперативного анализа состояния окружающей среды. Предприятие активно участвует в создании региональной системы экомониторинга.

«Модернизация Омского НПЗ предусматривает внедрение новейших технологий нефтепереработки и повышение экологичности производства. Многие проекты программы развития имеют исключительно экологическую направленность. В их числе автоматизированная система мониторинга воздуха. Эта технология обеспечивает открытость ОНПЗ перед органами власти и общественностью. Мы считаем, что такие системы должны появится на всех промышленных предприятиях. ОНПЗ открыт к сотрудничеству и готов делится своими наработками в этой области», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Программные решения ОНПЗ станут прототипом для отраслевых стандартов и комплексной системы мониторинга окружающей среды, которая реализуется в рамках национального проекта «Экология».