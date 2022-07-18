Биатлонист Малиновский, выступавший за Омск, погиб на Камчатке вместе с друзьями топ-менеджерами

С 17-ти лет Игорь Малиновский представлял на соревнованиях город Омск. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

16 июля на Камчатке в Долине гейзеров, близ вулкана Узон примерно в полдень по местному времени потерпел крушение вертолет под управлением биатлониста, выступавшего за Омск, Игоря Малиновского. Талантливому спортсмену было всего лишь 25 лет.

- Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт, который пропал вчера со связи. Вертолёт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Вчера в районе места крушения вертолёта наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полётов погода. Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения частного вертолёта, - написал в своем телеграм-канале губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Выживших в этой авиакатастрофе не было. Вертолетом управлял сам спортсмен. В последнее время он всерьез увлекался полетами. Игорь в какой-то момент твердо решил воплотить в жизнь главную детскую мечту – стать пилотом вертолета, как его отец. В погоне за небом титулованный спортсмен, завоевавший пять золотых наград на юниорских чемпионатах по биатлону, отучился в Омском лётно-техническом колледже и прошёл переподготовку во Владивостоке, став дипломированным пилотом и получив лётную лицензию. Вертолёт «Робинсон» RA-07350, за штурвалом которого находился Игорь, поднялся в воздух еще с двумя пассажирами.

Одной из погибших была Злоя Кайгородова - некогда топ-менеджер «Эльдорадо», Simple и ЦУМ, владелица компании по производству гигиенических средств. Ранее в своей соцсети девушка как раз искала попутчиков в тур на Камчатку.

Третий погибший - 39-летний директор по цифровому развитию сотовой компании Сергей Колесняк. О нем почти ничего не сообщается.

Известно, что связь с вертолетом была потеряна 16 июля. А 17-го числа на поиски воздушного судна вылетели спасатели. Они и обнаружили сгоревший вертолет. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия, расследование еще идет.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Мастер спорта России по биатлону всегда мечтал о небе. Игорь приехал в наш город и поступил в Омский летно-технический колледж гражданской авиации. Заниматься лыжным спортом и биатлоном он начал ещё в своём родном селе Мильково, но серьёзно увлёкся этим видом спорта в Омске. За 7 лет парень достиг внушительных спортивных высот, сделав прекрасную карьеру. Игорь не раз становился чемпионом на всероссийских и международных турнирах — он был легендой юниорских чемпионатов мира, которые выигрывал 5 раз. В 2020 году он окончил ОЛТУГу, затем в 2021-м прошёл лётную практику и объявил о завершении спортивной карьеры. Увы, это решение оказалось роковым в его судьбе. Игорь навсегда останется в истории омского спорта и наших сердцах, - сообщил о невосполнимой утрате для отечественного спорта в своем telegram-канале губернатор Омской области Александр Бурков.

К слову, 25-летний Игорь Малиновский был мастером спорта России по биатлону. Тренировался у Жадгира Махамбетова. Сначала был воспитанником Центра лыжного спорта, затем Регионального центра спортивной подготовки. Являлся 5-кратным чемпионом и бронзовым призером чемпионатов мира среди юниоров, 5-кратным чемпионом мира среди юношей, 4-кратным чемпионом Европы среди юниоров, 2-кратным чемпионом и серебряным призером чемпионата мира по летнему биатлону среди юниоров, 2-кратным победителем и серебряным призером этапов юниорского Кубка IBU, призером первенств и чемпионатов России.