Омский избирком заверил список кандидатов от «Единой России» на выборы в Горсовет

Список кандидатов от «Единой России» на выборы в Горсовет заверила избирательная комиссия Ленинского округа. Именно она в этом году организует выборы депутатов Омского городского Совета седьмого созыва.

От единороссов выдвинуто 40 человек по такому же количеству одномандатных избирательных округов, на которые в этом году поделен город Омск.

Заявления и документы в территориальные избирательные комиссии на регистрацию в качестве кандидатов подал действующий председатель Горсовета Владимир Корбут. Депутаты фракции «Единая Россия» Андрей Бондаренко, Светлана Студеникина, Дмитрий Сахань, Инна Гомолко, Алексей Провозин, Наталья Чебыкина, Сергей Грушичев, а также члены партии – генеральный директор медиа-холдинга «Слово» Павел Корольков, генеральный директор УК «Жилищник 3» Алексей Русавский. Остальные представители партии продолжают подачу документов.