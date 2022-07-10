Неудачный страйк: леди на легковушке на полной скорости снесла полицейский микроавтобус

Полицейская машина совершала экстренный вызов. Фото: «Инцидент Омск»

В Омске на пересечении улиц Нефтезаводской и Магистральной произошло ДТП с участием легковой машины и полицейской газели. Об этом сообщили в группе «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакте».

По предварительной информации, служебный автомобиль отдела полиции №7 ехал на вызов с проблесковыми маячками. Уже на перекрестке 40-летняя женщина за рулем «Форда» не пропустила патруль и на красном сигнале светофора въехала в газель.

В результате аварии автомобиль перевернулся. Неравнодушные омичи помогали его поднять. В ДТП получили травмы и были госпитализированы два сотрудника УМВД – 32-летняя женщина и 30-летний мужчина.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, подобный случай уже происходил на этой неделе. Тогда в машину скорой помощи с пациентом внутри въехала 52-летняя женщина. Все произошло также, когда патрульная машина работала в экстренном режиме.