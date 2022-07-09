Омские единороссы поздравили мусульман с Курбан-байрамом

9 июля мусульмане отмечают священный праздник Курбан-байрам. Члены партии «Единая Россия» Александр Артемов, Юрий Арчибасов и Алексей Саяпин встретились с имамами городских мечетей Хаир-Ихсан и побывали на праздничном богослужении.

Праздник начался рано утром в Первой городской Соборной мечети, где верующие совершили намаз, после которого праздник продолжился в семьях.

Поздравления принимали представитель религиозной организации Боту Бакулина и верующие, пришедшие на праздничную молитву.

- Россия – многонациональная страна. В ней уживаются православные, мусульмане, иудеи, баптисты – огромное количество разных конфессий. Сегодня наши братья-мусульмане празднуют для них второй по значимости праздник после Ураза-Байрама – Курбан-Байрам. Поздравляю братьев-мусульман с этими великим праздником. Пусть в их доме царит тепло, уют пусть, пусть у всех будет достаток, мир над головой и самое главное, чтобы этот мир царил в сердце каждого из нас, - отметил Алексей Саяпин.

Победитель праймериз «Единой России» Таймас Абдуалинов посетил мечеть на улице Мельничная в Старом Кировске и поздравил имама Даулета.

- История праздника начинается с легенды о пророке Ибрахиме, который до 86 лет не имел детей. И когда у него появился единственный Исмаил, во сне Ибрахим увидел, что Всевышний просит его принести его в жертву. Отец не посмел противиться желанию Аллаха. В последний момент, когда пророк уже был готов совершить жертву, Аллах снизошел к нему, сказав, что он прошел испытание, доказав свою преданность. Жертва была заменена на барана. Так в исламе и зародилась традиция принесения жертвы, - рассказал Таймас Абдуалинов.

Главврач онкодиспансера Дмитрий Маркелов рано утром посетил Центральную соборную мечеть, чтобы поздравить верующих с одним из главных мусульманских праздников.

- Сегодня один из самых главных праздников у мусульман. Знаю, что Курбан-Байрам, это праздник милосердия, доброты и любви. Примите, пожалуйста, и мои искренние пожелания в этот день. Пусть он, как и вся ваша жизнь будет наполнен душевным теплом! Ид мубарак, дорогие земляки, - поздравил Дмитрий Маркелов.

Заместитель генерального директора АО «Омский речной порт» по грузовой и коммерческой работе Константин Кочанов отметил, что никогда в Омске не существовало национальной розни и никогда не было разделения по вероисповеданию.

- Вот и сегодня омичи с открытым сердцем поздравят своих соседей, в чей дом пришел один из главных мусульманских праздников Курбан-Байрам. Дорогие земляки! Желаю всем мирного неба над головой, здоровья, благополучия. Пусть уважение друг к другу не покинет никогда наши сердца, - поздравил мусульман Константин Кочанов.