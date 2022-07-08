Мэр Омска Шелест и единоросс Студеникин поприветствовали нового мецената Вячеслава Васильева

Соглашение о меценатстве подписано 8 июля. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Школу №144 на Левобережье Омска отремонтирует депутат Заксобрания, директор строительной компании «Вентсервис» Вячеслав Васильев. Он заключил соглашение с мэрией города о меценатстве.

— Мы же делаем это не для себя, а для детей, для того, чтобы они учились в нормальных условиях. Работы здесь очень много, но мы составим график и будем по нему двигаться. Мы уже несколько лет шефствуем над несколькими школами, теперь эта история выйдет на новый уровень. Это, безусловно, ответственность, но мы ее не боимся, - поделился планами строитель.

Сергей Шелест поприветствовал нового члена проекта. Именно по инициативе градоначальника была организована программа по поиску меценатов, которые помогу омскому образованию рублем и делом.

— Не так давно было подписано первое соглашение, но уже видны результаты работы, проводимой меценатами. Нельзя решить за одну минуту всех проблем, что накапливались десятилетиями, но мы используем все возможности: где-то за счет бюджетных средств, где-то с помощью меценатов, также готовимся к участию в федеральном проекте по капитальному ремонту школ, - отметил мэр.

Сегодня меценаты продолжают ремонт в образовательных учреждениях № 15, 10 и 85. К новому учебному году все школы будут готовы к приему детей.

Кстати, учебное заведение, которое было отдано на поруки строителя Васильева, находится на восьмом избирательном округе. Победитель праймериз «Единой России» Валерий Студеникин поддержал рвение соратника по партии помочь детям.

— Меценатство в России существует с конца 18 века, и уже тогда Екатерина II отмечала социальную направленность пожертвований. Приятно, что мэр Омска Сергей Шелест лично курирует эти вопросы, его аппарат находит достойных предпринимателей и объекты, нуждающиеся в помощи. И сегодня Вячеслав Васильев стал надёжным помощником для школы N 144, - сказал Валерий Студеникин.