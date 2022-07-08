«Понимать друг друга с полуслова»: 10 семей из Омской области получили награды «Семья года»

Чета Ферулевых получила награду в номинации «Золотая семья». Фото: Пресс-служба администрации Омской области

8 июня в День семьи, любви и верности чета Ферулевых получила гордое звание «Золотая семья» Омской области. В этом году Анастасия Павловна и Николай Степанович отметили 65-летие совместной жизни. За спиной жителей Черлакского района большой багаж наград: ветераны труда, медали 70-летия Победы, но самой главной заслугой они считают своих детей.

Ферулевы воспитали дочь и сына, которые подарили им четверых внуков, а те уже успели обзавестись своими детьми. Как признается Анастасия Павловна, секрет счастливой жизни прост: нужно просто любить друг друга и слушать.

Анастасия Павловна уже 20 лет занимается в хоре. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

- Мы дети войны. Отца тогда забрали на фронт, а в моей семье было 12 человек. С мужем знакомились - все присматривались, чтобы жили хорошо. И вот до сих пор живем. Все потому что нужно любить, уважать и стараться друг друга понимать с полуслова, - рассказывает Анастасия Ферулева.

Четырежды бабушка до сих пор ведет активный образ жизни. 20 лет она выступает в хоре. Судя по ее задору и жизнелюбию, скоро вновь чету Ферулевых можно будет поздравлять с юбилеем совместной жизни. А пока они получают награду из рук губернатора Омской области Александра Буркова.

Людмила Попова с супругом Сергеем уже 38 лет живут в селе Изумрудное Нововаршавского района. Когда-то она - истинная горожанка поехала вслед за мужем, которого после окончания сельхозинститута распределили в район.

Сейчас у них трое взрослых детей и любимое дело. Муж занимается фермерством, сеет поля. Помогает ему сын, который после жизни в городе твердо решил, что хочет жить на родной земле. Кстати, тоже фермер, только занимается разведением овец.

Семья Поповых уже 38 лет живут в селе. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- После армии работал в Омске, но потом решил вернуться в деревню. Заявился на агростартап и получил 3 млн рублей. Закупил романовских овец, которых привез из Перми, из Санкт-Петербурга привез фирменных французских баранов Иль де Франс, - рассказывает Людмила Попова.

Младшая дочь скоро закончит педуниверситет и хочет устроиться на работу в сельскую школу. Старшая дочь с мужем, как призналась собеседница «КП-Омск», тоже подумывают переселиться поближе к родителям.

Самую дружную ячейку наградили премией в номинации «Сельская семья».

10 семей в этом году стали лауреатами премии губернатора. Но одна из них по истине заслуживает не только уважения, но и бесспорной похвалы. В семье Марии и Евгения Гейнц воспитываются 22 ребенка, 21 из них усыновлены из детского дома.

В семье Гейнц 22 ребенка. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Как оказалось, Мария сама когда-то жила в приемной семье. Поэтому вопросов у мужа практически не возникало. В номинации «Приемная семья» чета Гейнц получила награду от главы региона.

Их всего 10, но каждая ячейка общества особенна по своему. Объединяет всем номинантов лишь одно: эти люди по истине заслуживают гордого звания «Лучшая семья года».