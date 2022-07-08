52-ые игры «Королевы спорта» открыл омский губернатор Александр Бурков

Фото: Правительство Омской области

9 июля в селе Ростовка Омского района открылись 52-ые летние сельские спортивные игры «Королевы спорта». В торжественной церемонии принял участие глава региона Александр Бурков.

Талисманом игр 2022 года стало Сибирское яблоко. Гостей праздника встречали артисты и ждало красочное авиашоу. Церемонию открытия продолжил парад команд-участников из 32 районов области.

- За пять с лишним десятилетий эти соревнования стали брендом Омской области. Наш регион богат спортивными талантами. В Омском районе сегодня регулярно занимаются физкультурой более половины жителей – это отличный показатель, - поприветствовал губернатор региона Александр Бурков.

Фото: Правительство Омской области

В рамках подготовки к «Королеве спорта» местный спорткомплекс «Сибирский» модифицировали в современный многофункциональный спортивный центр. А футбольное поле превратили в современный спортивный объект с искусственной травой. Также построили две волейбольные площадки, отреставрировали универсальную многофункциональную площадку, ввели в строй городошную площадку.

Совсем скоро здесь пройдут XIV Всероссийские летние сельские игры, которые соберут участников со всей страны.

- То, что именно Омскую область выбрали для проведения этих соревнований, – знак высокого доверия и признания наших с вами достижений в развитии сельского спорта, — подчеркнул глава региона.

Глава Омского района Геннадий Долматов пожелал своему спортивному коллективу настраиваться только на победу.

Фото: Правительство Омской области

Апогеем торжественной церемонии открытия по традиции стало зажжение огня «Королевы спорта». Возглавлял группу факелоносцев мастер спорта по зимнему полиатлону Александр Бутрамеев и передал огонь мастеру спорта, многократному победителю областных спартакиад по греко-римской борьбе и дзюдо Сергею Дёмину.

После клятв спортсменов началась традиционная спортивная часть – забег на 100 км у мужчин и женщин.

Стоит подчеркнуть, что в свое время сельские спартакиады активизировали развитие спорта в районах и подарили Омской области немало выдающихся атлетов. Соревнования в Ростовке продлятся до 10 июля.