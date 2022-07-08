Омские единороссы поздравили омичей с праздником Дня семьи, любви и верности

Победитель праймериз и преподаватель Омского аграрного университета имени П.А.Столыпина Наталья Старовойтова помогла организовать праздника День семьи, любви и верности в микрорайоне «Тарская крепость».

- В жилом комплексе Тарская крепость проживает много молодых семей с детьми. Празднику были рады и взрослые, и дети. В программе было много интересного: шоу мыльных пузырей, участие ростовых кукол, выступление музыкантов, зажигательные конкурсы и, конечно, подарки. Вручила благодарственные письма и подарки семьям, которые бережно хранят семейные традиции. Праздник получился весёлый, зажигательный, поднял настроение всем присутствующим гостям и жителям окрестных домов, - отметила Наталья Старовойтова.

Семьи в Ленинском округе лично поздравил депутат Омского городского Совета Андрей Никитин. Одна из них, семья Восиль. Анатолий Антонович и Людмила Фёдоровна познакомились в армии, в 16-м военном городке. Он ракетчик, она - связист. Вспыхнула любовь, поженились и вот уже 54 года вместе. Воспитали двоих детей, сейчас радуют внуков, у них их трое.

Супруги Абросименко познакомились в магазине, где Мария Николаевна работала продавцом и с тех пор живут 48 лет в любви и согласии. Виктор Александрович увлекается живописью и сам немного художник, в свободное время рисует картины. Вырастили достойного сына - командира танкового полка.

Владимир и Раиса Тяпкины вместе уже 62 года. Чуть позже была создана ячейка общества четы Романовых. Виктор Алексеевич и Надежда Кирилловна будут отмечать золотой юбилей совместной жизни.

Накануне праздника депутат Омского городского совета Алексей Саяпин поздравил омичей на мероприятии, организованном бюджетным учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты».

- 8 июля - День семьи, любви и верности! Семья всегда самое дорогое в жизни каждого человека. Когда тебя окружает атмосфера добра, теплоты и поддержки, то всё по плечу. В счастливой семье растут счастливые, спокойные и уверенные в себе дети. Желаю семейного счастья и любви! Пусть крепнут традиции ваших семей и передавайте их из поколения в поколение, - сказал он.

Алексей Саяпин также рассказал свою историю любви. Он познакомился с супругой Ольгой на озере Данилово 15 лет назад и с тех пор они с детьми каждый год в этот день ездят туда отдыхать.